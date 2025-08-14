PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250814-1: Autofahrer und Rollerfahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Blutproben entnommen

Polizisten haben am Mittwoch (13. August) Verkehrsteilnehmende in Kerpen und Frechen kontrolliert.

Gegen 7.30 Uhr stoppten Beamte einen Kleinkraftradfahrer (17) an der Erftstraße in Kerpen. Dabei stellten sie fest, dass der 17-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem gab der Jugendliche an Drogen konsumiert zu haben. Ein Vortest zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis.

Einen Autofahrer (26) hielten Polizisten in Frechen gegen 8 Uhr an der Europaallee an. Dabei bemerkten sie seine glasigen und geröteten Augen. Im Gespräch räumte er ein Marihuana konsumiert zu haben, was ein Drogenvortest bestätigte.

In Buir kontrollierten Polizisten eine Autofahrerin (39) gegen 15 Uhr und stellten Auffälligkeiten bei ihr fest. Ein Drogenvortest fiel positiv aus.

Die Polizisten untersagten in allen Fällen die Weiterfahrt und ordneten Blutproben an. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

