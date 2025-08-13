Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250813-2: Zeugensuche nach Einbrüchen in Bergheim und Erftstadt

Bergheim, Erftstadt (ots)

Täter brachen Safe auf und entwendeten Elektroartikel

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern, die in Zeitraum von Montagnachmittag (11. August) bis Dienstagmorgen (12. August) in Erftstadt-Lechenich in ein Haus und Bergheim-Paffendorf in ein Lager eingebrochen sein sollen.

Im Bereich der Elsa-Brändström-Straße in Lechenich brachen die Täter das Schloss zu einem Zaunelement eines Einfamilienhauses auf und hebelt anschließend eine Kellertür zum Gebäude auf. Gegen 8.30 Uhr am nächsten Morgen fiel der Einbruch auf. Die alarmierten Polizisten dokumentierten Spuren und stellten einen gewaltsam geöffneten Safe im Haus fest. Sie fertigten eine Strafanzeige, während Beamte der Kriminalpolizei eine umfängliche Spurensicherung durchführten.

Im selben Zeitraum schlugen Unbekannte auch in Paffendorf zu. Sie hebelten die Tür zu einer Lagerhalle an der Walter-Gropius-Straße auf. Hier entwendeten sie diverse elektronische Geräte und flüchteten in unbekannte Richtung. Erneut dokumentierten Polizisten die Spuren und fertigten eine Anzeige.

Die Ermittlungen zum Einbruch in Erftstadt haben die Beamten des Kriminalkommissariats 13 aufgenommen. In Bergheim ermitteln die Beamten des Kriminalkommissariats 21. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen in beiden Fällen nehmen die Sachbearbeiter unter der Telefonnummer 02271 8-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell