Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250815-2: Einbruch in Restaurant

Erftstadt (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Nach einem Einbruch in ein Restaurant in Erftstadt-Lechenich in der Nacht zu Freitag (15. August) fahndet die Polizei nach unbekannten Tätern. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 2 Uhr wurden Beamte zu einer Alarmauslösung im Bereich der Straße "Albert-Einstein-Ring" gerufen. Unbekannte sollen dort in ein Restaurant eingebrochen sein. Die Einsatzkräfte umstellten das Gebäude und suchten die Räumlichkeiten kurze Zeit später ab. Dabei stellten sie fest, dass der oder die Täter einen Tresor entwendeten.

Kriminalbeamte sicherten Spuren am Tatort. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

