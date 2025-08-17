PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 250817-1: Autofahrer beendet seine Fahrt im Kellerabgang eines Einfamilienhauses

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Fahrt eines flüchtigen Autofahrers endet Samstagabend (16. August) in Kerpen an dem Kellerabgang eines Einfamilienhauses. Der Autofahrer (35) steht unter Drogeneinfluss und ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten stellen das Fahrzeug sicher und ordnen eine Blutprobe an.

Gegen 20:53 Uhr meldet ein Zeuge über den Polizeinotruf eine Auseinandersetzung zwischen Autofahrern, die er von seinem Balkon beobachten kann. Bei Eintreffen der alarmierten Beamten kommt den Polizisten ein Audifahrer entgegen, der sich einer Kontrolle entziehen will. Der Fahrer flüchtet mit dem Fahrzeug entgegen einer Einbahnstraße und touchiert dabei einen entgegenkommenden PKW. Dabei werden die Fahrerin (38) und der Beifahrer (14) leicht verletzt.

Der 35jährige Kerpener setzt nach dem Unfall seine Autofahrt unbeirrt fort und verliert einige Meter weiter die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW kommt in dem Kellerabgang eines Einfamilienhauses zum Stillstand.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellen die Streifenbeamten fest, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen steht. Eine Blutprobenentnahme erfolgt im Krankenhaus. Weitere Ermittlungen ergeben, dass das verunfallte Fahrzeug betrügerisch erlangt wurde.

Die Beamten fertigen eine Verkehrsunfallanzeige u.a. wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden und der Straßengefährdung infolge des Genusses von Betäubungsmitteln, des Fahrens ohne eine gültige Fahrerlaubnis und eines verbotenen Fahrzeugrennens.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (la)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

