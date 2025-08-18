PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250818-2: Unbekannter in Garten eingedrungen - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Ermittlungen aufgenommen

Am Samstagabend (16. August) soll ein Unbekannter in den Garten eines Hauses in Bergheim eingedrungen sein. Als der Geschädigte Licht im Garten eingeschaltet habe, soll der Tatverdächtige davongelaufen sein. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Unbekannte gegen 23 Uhr in den Garten des Hauses im Bereich der Heckenstraße und Glescher Straße gelangt sein. Als der Geschädigte ihn bemerkt habe, habe er aus dem Haus heraus die Beleuchtung im Garten eingeschaltet. Der Tatverdächtige sei daraufhin in Richtung Glescher Straße geflüchtet. Der Anwohner habe danach noch ein Rascheln im Gebüsch wahrgenommen und die Polizei gerufen.

Alarmierte Polizisten suchten das Grundstück nach dem Verdächtigen ab. Dabei stellten sie fest, dass der Unbekannte eine Überwachungskamera verstellt hatte. Die Beamten dokumentierten Spuren am Tatort, fahndeten nach dem Verdächtigen und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

