POL-UL: (BC) Biberach - Auf Vordermann aufgefahren

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Mittwoch in Biberach.

Um 15.30 Uhr war ein 19-Jähriger mit einem VW Golf in der Freiburger Straße unterwegs. Vor ihr in gleicher Richtung fuhr ein Gleichaltriger mit einem Mercedes Vito. Der hatte seine Geschwindigkeit verringert. Der VW-Fahrer bemerkte dies zu spät, da er wohl unaufmerksam war. Der VW fuhr dem Mercedes hinten auf. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Mercedes auf rund 3.000 Euro, den am VW auf ca. 1.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbreit.

