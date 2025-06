Polizeipräsidium Ulm

Ein Autofahrer verursachte am Mittwoch einen Unfall und fuhr weiter.

Gegen 19 Uhr fuhr die 21-Jährige in der Olgastraße in Richtung Bahnhof auf dem rechten Fahrstreifen. Vor ihr fuhr ein Auto. Das wechselte auf den linken Fahrstreifen. Die Lenkerin der Kawasaki fuhr auf dem rechten Fahrstreifen weiter. Unerwartet und ohne zu blinken, wechselte der Autofahrer wieder auf den rechten Fahrstreifen. Die Motorradfahrerin musste ausweichen und geriet an einen Bordstein. Dort stürzte sie und erlitt leichte Verletzungen. Das Auto fuhr weiter. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei (Tel. 0731/188-3312) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Auto geben können.

