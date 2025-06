Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Wain - Nach Überschlag verletzt

Bei einem Unfall am Mittwoch bei Wain erlitt ein 38-Jähriger zum Glück nur leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann kurz nach 22 Uhr auf der Kreisstraße 7514 von Wain in Richtung Unterbalzheim unterwegs. In einem Waldgebiet kam der Opel aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab. Der Kleinwagen überschlug sich wohl mehrfach und blieb rund 40 Meter im Wald auf dem Dach liegen. Der 38-Jährige konnte sich selbst aus dem total beschädigten Fahrzeug befreien und einen Notruf absetzen. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um den Leichtverletzten. Der hatte Glück und sich den ersten Erkenntnissen "nur" Schürfwunden zugezogen. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Opel musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug auf rund 2.500 Euro. Die Polizei aus Laupheim hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Die Feuerwehr Wain war mit 16 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Sie leuchteten die Unfallstelle aus und übernahm das Freischneiden des Unfallfahrzeuges mittels Kettensägen. Erst danach war eine Bergung des Autos im Unterholz möglich.

Hinweis der Polizei: Es gibt viele Ursachen für das Abkommen von der Straße. Schuld daran kann zum Beispiel nicht angepasste Geschwindigkeit, fehlende Aufmerksamkeit oder Ablenkung sein. Es kann dabei zu schweren Unfällen kommen. Die Polizei rät daher, immer auf die Straße zu schauen und konzentriert zu fahren. Allgemein soll auch bei Übermüdung oder unter Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen auf keinen Fall gefahren werden. Die Polizei lobt die Hilfeleistung der Leute am Unfallort vor der Ankunft der Rettungskräfte. Das kann Leben retten! Sicherheitsgurte sind die "Lebensretter Nr. 1" im Straßenverkehr! In den letzten Jahren hatte etwa jeder vierte tödlich verunglückte Verkehrsteilnehmer den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Einen Sturz aus zehn Metern Höhe ist kaum zu überleben. Er entspricht einem Aufprall bei einer Geschwindigkeit von nur 50 km/h. Bei dieser Aufprallgeschwindigkeit wirkt auf den menschlichen Körper das 30-fache seines Eigengewichts-bei 70 kg sind das gut zwei Tonnen. Deshalb empfiehlt die Polizei immer, den Gurt anzulegen und Kinder zu sichern. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++1082153

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell