POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbruch in Kellerraum

Am Mittwoch stahl ein Unbekannter in Heidenheim Gegenstände aus einem Keller.

Ulm (ots)

Der Einbrecher war am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in der Degenhardstraße am Werk. Am Abend, so gegen 20.30 Uhr, stellte die Geschädigte fest, dass der Täter die verschlossene Tür zu ihrem Kellerabteil eingedrückt hatte. Dann stahl er aus dem Abteil ein schwarzes Klapprad und Spielsachen für Kinder. Das Diebesgut hatte einen Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei Heidenheim nahm die Ermittlungen auf.

