Am Mittwoch kam es bei Ertingen zu einem Auffahrunfall. Dabei zogen sich beide Fahrerenden leichte Verletzungen zu.

Der Unfall passierte um 7.10 Uhr auf der B311 in Fahrtrichtung Herbertingen. Auf Höhe Ertingen fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Mercedes Kombi. Dahinter befand sich eine 37-Jährige mit ihrem Citroen. Dass der Vordermann gebremst hatte, das erkannte wohl die nachfolgende 37-Jährige nicht und krachte dem Mercedes ins Heck. Glücklicherweise zogen sich beide Fahrenden nur leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst war mit zwei Krankenwagen vor Ort und brachte die Beteiligten in umliegende Kliniken. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am fahrbereiten Mercedes auf rund 1.000. Der Schaden an dem Citroen wird auf ca. 3.000 Euro beziffert. Der war an der Front eingedellt und musste abgeschleppt werden.

