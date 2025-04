Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radfahrer stürzt auf Schotter von Lkw

Brakel (ots)

In Brakel ist ein Radfahrer auf Schotter ausgerutscht, den offenbar zuvor ein LKW verloren hat. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Der Sturz hat sich bereits am Mittwoch, 9. April, ereignet. Gegen 14 Uhr fuhr ein 19-Jähriger auf einem Pedelec der Marke Cube in Brakel die Driburger Straße in Richtung Ortsausgang. In Höhe eines Spielplatztes verlor ein vor ihm fahrender LKW etwas Schotter von der Ladefläche. Der Radfahrer rutschte auf den kleinen Steinen aus und verletzte sich durch den Sturz an Beinen und Armen.

Der LKW setzte seine Fahrt jedoch fort. Es soll sich dabei um einen weißen LKW der Marke DAF mit einem gelben Kennzeichen gehandelt haben. Weiteres ist nicht bekannt. Hinweise zu dem Lkw nimmt die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell