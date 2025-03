Darmstadt (ots) - Ein 28-Jähriger muss sich nach seiner Festnahme am Montagnachmittag (24.3.) in mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten und verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Zivilfahnder hatten den Mann gegen 16.30 Uhr im Bereich der Schleiermacherstraße dabei beobachtet, wie er offenbar mit Drogen handelte. Er wurde vorläufig ...

