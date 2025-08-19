PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 250819-2: Sportwagenfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Elsdorf (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Dienstag (19. August) hat sich in Elsdorf ein Autofahrer (19) schwerste Verletzungen zugezogen. Mit einem Hubschrauber brachten Rettungskräfte den Mann in eine Klinik. Zwei weitere Fahrzeuginsassen (beide 22) blieben bei dem Alleinunfall unverletzt.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 19-Jährige gegen Mitternacht mit seinem Audi S5 auf der Gladbacher Straße von Angelsdorf in Fahrtrichtung Giesendorf gefahren sein. Im Bereich der Einmündung zur Jahnstraße soll der junge Mann in einer Kurve, aus noch ungeklärter Ursache, die Kontrolle über das Auto verloren haben.

Nachdem das Fahrzeug gegen eine Hauswand stieß, kam es mittig auf der Fahrbahn zum Stehen. Anwohner, die den Unfall hörten eilten herbei, verständigten den Notruf und leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Ein Unfallzeuge berichtete, dass das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit gefahren sein soll.

Bei der Unfallaufnahme unterstützte ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Düsseldorf die Beamten des Rhein-Erft-Kreises. Die hiesigen Polizisten stellten das Fahrzeug und die Mobiltelefone aller Insassen sicher.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 19-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Straßenverkehrsgefährdung und des Durchführens eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens haben die Beamten des Verkehrskommissariats die Ermittlungen aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis

