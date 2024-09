LPI-G: 40 Quadratmeter Wiese

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Täter trieben gestern Nachmittag (03.09.2024) ihr Unwesen Am Heeresberg. So zündeten diese eine alte Sperrmüllmatratze an, sodass sich das Feuer auf die umliegende Wiese ausbreitete. Eine Fläche von ca. 3x7 Meter wurde so beschädigt. Seitens der alarmierten Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen zum Brandgeschehen auf. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich ...

mehr