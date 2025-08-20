PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250820-2: Zeugensuche nach Einbrüchen in Häuser

Brühl (ots)

An einer Garage blieb es beim Versuch

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten die am Dienstag (19. August) in zwei Häuser eingebrochen sind und versucht haben sollen eine Garage in Pulheim aufzubrechen. Die Ermittler der Kriminalkommissariate 13 und 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen brachen Täter zwischen 11.30 Uhr und 13.15 Uhr in ein Haus an der Heinrich-Hertz-Straße in Brauweiler ein. Als die Geschädigte den Einbruch bemerkte, rief sie die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass die Einbrecher die Terrassentür des Hauses gewaltsam geöffnet, sämtliche Räume durchwühlt und Bargeld sowie Schmuck entwendet haben. Zudem fanden sie Hebelspuren an der Haustür.

Zwischen 11 Uhr und 16 Uhr gelangen Einbrecher in ein Haus an der Max-Liebermann-Straße. Täter sollen zunächst ein Gartentor beschädigt haben und dann durch ein Kellerfenster in die Räumlichkeiten gelangt sein. Ob etwas entwendet wurde, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Alarmierte Polizisten nahmen in beiden Fällen die Sachverhalte auf, dokumentierten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. Kriminalbeamte sicherten Spuren an den Tatorten.

Am späten Abend fuhren Einsatzkräfte zu einer Garage am Granatweg, die Unbekannte versucht haben sollen aufzuhebeln. Laut Angaben des Geschädigten sollen der oder die Täter seine Garage zwischen 8 und 18 Uhr angegangen sein. Auch hier dokumentierten Polizisten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 13:30

    POL-REK: 250820-1: Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

    Pulheim (ots) - Drei Autos beteiligt Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (19. August) hat sich in Pulheim-Brauweiler eine Autofahrerin (25) leichte Verletzungen zugezogen. An einer Ampel kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Verkehrsteilnehmenden. Laut ersten Erkenntnissen soll ein 22-Jähriger gegen 19 Uhr auf der Marienstraße in Richtung Königsdorf gefahren sein. Vor der Ampel zur Bernhardstraße ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 11:51

    POL-REK: 250819-2: Sportwagenfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Elsdorf (ots) - Rettungshubschrauber im Einsatz Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Dienstag (19. August) hat sich in Elsdorf ein Autofahrer (19) schwerste Verletzungen zugezogen. Mit einem Hubschrauber brachten Rettungskräfte den Mann in eine Klinik. Zwei weitere Fahrzeuginsassen (beide 22) blieben bei dem Alleinunfall unverletzt. Laut ersten Erkenntnissen soll ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:35

    POL-REK: 250819-1: Zeugensuche nach Raub auf Hotelmitarbeiter

    Brühl (ots) - Geld aus Kasse gerissen In der Nacht zu Montag (18. August) soll ein Unbekannter Geld von einem Hotelmitarbeiter in Brühl geraubt haben. Ein Verdächtiger soll etwa 25 Jahre alt, korpulent und circa 170 bis 175 Zentimeter groß sein. Er habe einen Bart. Zur Tatzeit soll er eine Wollmütze, ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Trainingshose mit weißer Schrift, eine schwarze Jacke und eine schwarze ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren