Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250820-2: Zeugensuche nach Einbrüchen in Häuser

Brühl (ots)

An einer Garage blieb es beim Versuch

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten die am Dienstag (19. August) in zwei Häuser eingebrochen sind und versucht haben sollen eine Garage in Pulheim aufzubrechen. Die Ermittler der Kriminalkommissariate 13 und 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen brachen Täter zwischen 11.30 Uhr und 13.15 Uhr in ein Haus an der Heinrich-Hertz-Straße in Brauweiler ein. Als die Geschädigte den Einbruch bemerkte, rief sie die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass die Einbrecher die Terrassentür des Hauses gewaltsam geöffnet, sämtliche Räume durchwühlt und Bargeld sowie Schmuck entwendet haben. Zudem fanden sie Hebelspuren an der Haustür.

Zwischen 11 Uhr und 16 Uhr gelangen Einbrecher in ein Haus an der Max-Liebermann-Straße. Täter sollen zunächst ein Gartentor beschädigt haben und dann durch ein Kellerfenster in die Räumlichkeiten gelangt sein. Ob etwas entwendet wurde, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Alarmierte Polizisten nahmen in beiden Fällen die Sachverhalte auf, dokumentierten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. Kriminalbeamte sicherten Spuren an den Tatorten.

Am späten Abend fuhren Einsatzkräfte zu einer Garage am Granatweg, die Unbekannte versucht haben sollen aufzuhebeln. Laut Angaben des Geschädigten sollen der oder die Täter seine Garage zwischen 8 und 18 Uhr angegangen sein. Auch hier dokumentierten Polizisten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell