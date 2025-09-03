Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstag (02.09.2025) kam es zwischen einem Autofahrer und einem E-Scooter Fahrer zu einem Verkehrsunfall in der Dr.-Schmelzing-Straße. Hierbei wurde der E-Scooter-Fahrer leicht verletzt. Gegen 15.30 Uhr wollte der 60-jährige Autofahrer mit seinem Audi aus der Dr.-Schmelzing-Straße auf die Schillstraße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem 41-jährigen E-Scooter-Fahrer, der auf dem Radweg unterwegs war.

Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 60-Jährigen.

