Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Katze am Bahnhof Cochem ausgesetzt

Cochem (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstag, 22.07.2025 wurde am Bahnhof Cochem eine getigerte Katze samt lilafarbener Transportbox ausgesetzt. Dabei stand noch eine Tüte mit weiteren Katzenutensilien wie z. b. ein Kratzbaum und ein Fressnapf sowie Katzennahrung. Das Tier wurde an das Fundbüro übergeben. Das Aussetzen von Haustieren ist ein Vergaehen nach der Tierschutzverordnung. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem, 02671-9840.

