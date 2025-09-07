PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Garageneinbrüche

Apolda (ots)

In der Zeit vom 03.09. bis 06.09.2025 wurden im Stadtgebiet Apolda mehrere Garagen aufgebrochen. Jeweils drei Garagen fielen Unbekannten in der Stobraer Straße zum Opfer, indem sie gewaltsam geöffnet wurden. Neben einfachen Einrichtungsgegenständen wurden auch die amtlichen Kennzeichen AP-RH12 entwendet. Gleichfalls wurden drei Garagen in der Unruhstraße aufgebrochen. Hier wurden Werkzeuge von geringem Wert gestohlen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 12:16

    LPI-J: Einbruch in Gartenlaube

    Apolda (ots) - In der Zeit vom 03.09. auf den 04.09.2025 wurde durch Unbekannte in einen Garten der Kleingartenanlage Frischauf e.V. in Apolda eingebrochen. Neben Kleinteilen wurden eine Makita Heckenschere, eine Heißluftfritteuse, ein Wasserkocher sowie Kochfeld entwendet. Die Täter hinterließen einen Schaden von ca. 100 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 09:28

    LPI-J: Nutztier verletzt zwei Menschen und beschädigt Autos

    Weimar (ots) - Am Samstagmorgen gelang es einem Nutztier (Stier) aus bisher nicht bekannter Ursache, von einer Koppel bei Heichelheim im nördlichen Weimarer Land auszubrechen. Das Tier verfolgte einen zufällig vorbeilaufenden Jogger, warf diesen zu Boden und verletzte ihn. Dem angegriffenen Jogger kamen freiwillige Feuerwehr, Helfer aus dem Ort, ein vom Veterinäramt beauftragter Tierarzt, sowie Beamte der PI Weimar zu ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 09:25

    LPI-J: Gestohlenes Fahrzeug aufgefunden

    Weimar (ots) - Bereits am Abend des 03.09.2025 brachte der Eigentümer eines Transportes der Marke Opel (Wert des Fahrzeuges inkl. Ladung ca. 50.000 Euro) den Diebstahl seines Fahrzeuges bei der Polizei zur Anzeige. Das Fahrzeug wurde von einer Parkfläche in der Rießnerstraße in Weimar vermutlich mit Originalschlüssel entwendet. Im Tatverdacht standen ein Mann und eine Frau (43 bzw. 39 Jahre, beide ohne festen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren