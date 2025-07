Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hartheim: Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 11.07.2025, gegen 02:30 Uhr wurde in eine Kindertagesstätte in der Straße am Mühlebach in Hartheim eingebrochen.

Die Täterschaft gelangte vermutlich über eine gewaltsam geöffnete Tür in das Gebäudeinnere. Dort wurden noch weitere Türen aufgebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde offenbar nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden kan gegenwärtig noch nicht beziffert werden.

Gesucht werden Zeugen, welche zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich am Mühlebach gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter Tel. 07631 / 1788-0 zu melden.

RM/FH

