POL-FR: Denzlingen: Mehrere Brände - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In der Nacht auf den heutigen Montag, 14.07.2025, haben sich Unbekannte in der Zeit zwischen gestern Abend 22:00 Uhr und heute Morgen 07:00 Uhr gewaltsam Zutritt in einen Kindergarten in der Schlosstraße in Ehrenkirchen-Kirchhofen verschafft. Dabei wurden nach derzeitigen Erkenntnissen eine Seitentüre mit einem unbekannten Hebelwerkzeug aufgebrochen ...

