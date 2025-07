Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 29.07.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Diebstahl eines Pkw++Verkehrsunfallflucht++Diebstahl von Werkzeugen aus Rohbau++Sachbeschädigung++

Leer - Diebstahl eines Pkw aus einer Kfz- Werkstatt

Am 27.07.2025 kam es in der Zeit zwischen 21:25 Uhr und 21:35 Uhr zu einem Diebstahl eines Pkw. Bislang unbekannte Täterschaft, eine männliche und eine weibliche Person, brach einen Briefkasten einer Kfz- Werkstatt in der Deichstraße auf und entnahm einen darin befindlichen Pkw- Schlüssel. Mit diesem wurde daraufhin ein Audi A4 eines 59-jährigen Geschädigten entwendet. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 28.07.2025 kam es in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 16:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Obi- Marktes in der Thüringer Straße. Der unbekannte Verursacher touchierte vermutlich beim Ein-/ Ausparken aus einer Parklücke den schwarzen BMW X6 eines 41-Jährigen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Moormerland - Diebstahl aus einem Rohbau

Im Zeitraum zwischen dem 26.07.2025, ca. 12 Uhr und dem 28.07.2025, ca. 6 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft in die Tiefgarage und in das Gebäude eines Rohbaus in der Theodor- Heuss- Straße und entwendete diverse Werkzeuge. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Bunde - Sachbeschädigung an einem Kutschwagen

In der Zeit zwischen dem 26.07.2025, ca. 20 Uhr und dem 27.07.2025, ca. 10 Uhr beschädigte bislang unbekannte Täterschaft Teile eines an der Hauptkreuzung Boenster Hauptstraße aufgestellten und dekorierten Kutschwagens. Es wurden u.a. Werbebanner, Blumenkästen und eingepflanzte Blumen beschädigt. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell