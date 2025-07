Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 28.07.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Schwerer Verkehrsunfall mit zwei lebensgefährlich verletzten Personen++Badeunfall im "Gezeitenland" Borkum++Diebstahl von Werbebannern++Verkehrsunfallfluchten++

Uplengen - schwerer Verkehrsunfall mit zwei lebensgefährlich verletzten Personen

Am gestrigen Abend kam es gegen 20:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen lebensgefährlich verletzt wurden. Ein 58-Jähriger befuhr mit seiner 57-jährigen Beifahrerin mit seinem Nissan X-Trail die Wiesmoorer Straße/ L12 in Richtung Remels. Zur gleichen Zeit befuhr ein 27-Jähriger mit seinem BMW die L12 in gleiche Richtung hinter dem 58-Jährigen. Der Fahrer des Nissan beabsichtigte, ein vor ihm fahrendes Fahrzeug zu überholen und bemerkte während des bereits begonnenen Überholvorgangs, dass sich der hinter ihm befindliche BMW ebenfalls im Überholvorgang befand. Er brach seinen Vorgang ab und scherte wieder nach rechts ein. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Beifahrerin wurde im Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Insassen erlitten durch den Aufprall lebensgefährliche Verletzungen. Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Fahrbahn der L12 wurde für die Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt und musste von einer Spezialfirma gereinigt werden.

Borkum - Badeunfall eines Vierjährigen im Schwimmbad "Gezeitenland"

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 17 Uhr zu einem Badeunfall im Schwimmbad "Gezeitenland" auf Borkum. Das vierjährige Kind einer vierköpfigen Familie aus Köln geriet aus bislang ungeklärten Gründen in das tiefe Schwimmbecken und war eine unbekannte Zeitlang unter Wasser. Der Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Für die Zeit des Einsatzes war sowohl die Feuerwehr Borkum als auch die Polizei vor Ort, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Die Westerstraße musste für Start und Landung des Hubschraubers kurzzeitig gesperrt werden. Nach derzeitigem Stand ist der Junge außer Lebensgefahr.

Rhauderfehn - Diebstahl von Werbebannern

Am 19.07.2025 kam es in der Zeit zwischen 22:25 Uhr und 23:50 Uhr zu einem Diebstahl von zwei Werbebannern einer Firma für Landtechnik an der Hauptstraße. Bei einem der Banner handelte es sich um ein übergroßes Bild (ca. 3 Meter) einer Husqvarna Kettensäge. Der bislang unbekannte Täter überquerte mit dem Banner zur Tatzeit fußläufig die Hauptstraße. Dabei kam es fast zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw, der von Collinghorst in Richtung Rhauderfehn unterwegs war. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 25.07.2025 kam es zwischen 12:30 Uhr und 12:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Gotenstraße. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein-/ Ausparken den in einer Parkbucht abgestellten schwarzen Volvo mit dem Städtekennzeichen "W" für Wuppertal eines 70-jährigen Geschädigten. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Leer- Verkehrsunfallflucht

Am 25.07.2025 kam es gegen 12:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Papenburger Straße. Ein bislang unbekannter Verursacher bog vom Parkplatz des Netto- Marktes nach rechts auf die Papenburger Straße ab und beschädigte hierbei einen Leitpfosten. Es entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden- Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum zwischen dem 21.07.2025, ca. 12 Uhr und dem 27.07.2025, ca. 13:45 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Möwenstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den am Fahrbahnrand geparkten blauen Ford Transit mit Emder Kennzeichen eines 65-jährigen Geschädigten. Es entstanden Kratzer im vorderen linken Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

