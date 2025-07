POL-FR: Bad Säckingen: Unfall mit jungen Pedelec-Fahrer

Freiburg (ots) - Unbekannte machten sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 17./18.07.2025, an zwei Fahrzeugen in der Dorfhalde und in der Straße Am Buchenhain zu schaffen. Der oder die Täter öffneten die unverschlossenen Fahrzeuge, durchwühlten diese und entwendeten verschiedene Bankkarten sowie Bargeld. ...

