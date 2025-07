Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Polizei zieht Pkw mit Vielzahl an technischen Mängeln aus dem Verkehr

Freiburg (ots)

Die Verkehrspolizei Freiburg hat am Donnerstag, 17.07.2025, gegen 15:30 Uhr einen Pkw in der Freiburger Carl-Kistner-Straße kontrolliert. Das Fahrzeug wies eine erhebliche Anzahl an Mängeln auf.

Bei der Kontrolle konnte der 20-jährige Fahrer und Halter aus dem Kreis Waldshut-Tiengen keine Nachweise für die Zulässigkeit der an dem Fahrzeug vorgenommenen technischen Veränderungen erbringen. Das Fahrzeug wurde deshalb bei einer technischen Prüfstelle in Freiburg vorgeführt.

Die Begutachtung ergab eine umfangreiche Mängelliste mit 23 Punkten, darunter:

- unzulässige Räder, - unzulässige Federung, - unzulässige Kombination von Fahrwerk und Rädern, - zu tief eingestelltes Fahrwerk, das zu Reifenverschleiß im Radkasten führte, - nicht ordnungsgemäße Auspuffanlage aufgrund des fehlendes Katalysators, - überschrittenes Standgeräusch des Motors, - unwirksame Handbremse, - hoher Ölverlust des Motors.

Aufgrund dieser zahlreichen Mängel war die Betriebserlaubnis des Pkw erloschen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen sowie der Fahrzeugschein einbehalten.

Gegen den jungen Fahrzeugführer, der seinen Führschein erst seit knapp einer Woche besaß, wurde ein Ordnungswidrigkeitverfahren eingeleitet. Zudem darf er sein Auto erst wieder in Betrieb nehmen, wenn er die Beseitigung der festgestellten Mängel nachweisen kann.

Die Verkehrspolizei führt regelmäßig entsprechende Kontrollen durch, da die Sicherheit im Straßenverkehr einen hohen Stellenwert bei der verkehrspolizeilichen Arbeit darstellt. Fahrzeuge, die nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, stellen eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmende dar.

