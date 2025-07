Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Diebstahl aus unverschlossenen Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 17./18.07.2025, an zwei Fahrzeugen in der Dorfhalde und in der Straße Am Buchenhain zu schaffen. Der oder die Täter öffneten die unverschlossenen Fahrzeuge, durchwühlten diese und entwendeten verschiedene Bankkarten sowie Bargeld. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht in den beiden Straßen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzten.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell