Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verdacht der Fahrt unter berauschender Mittel

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße, Mittwoch, 03.09.2025, 22.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Mittwoch gegen 22.00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 22-jährigen Northeimer, der mit einem Auto die Lauenförder Straße in Nörten-Hardenberg befuhr.

Bei der Kontrolle machte der 22-Jährige einen unkooperativen Eindruck und verweigerte anfänglich Aussagen zu einem möglichen Konsum von berauschenden Mitteln. Bei dem Gespräch konnten jedoch neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen vorherigen Konsum solcher Mittel schließen lassen könnten. Der Northeimer begab sich freiwillig mit zur Northeimer Dienststelle und gab an letztmalig vor ca. einem Monat THC konsumiert habe. Einer Blutprobenentnahme stimmte er nicht freiwillig zu, konnte jedoch ohne Widerstand durchgeführt werden.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell