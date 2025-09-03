Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht zw. Rittierode und Olxheim

Bad Gandersheim (ots)

Am Samstag, d. 30.08.2025, gegen 22:20 Uhr, kam es auf der K649 zwischen Rittierode und Olxheim zu einem augenscheinlich alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Der/die Fahrzeugführer/in des PKW OPEL Corsa kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kam im angrenzenden Ackerland auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde der PKW verlassen vorgefunden. Die Polizei hat u. A. Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum/zur Verursacher/in, weiteren Insassen oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden.(fi)

