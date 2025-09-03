Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Berauscht am Steuer

Einbeck (ots)

37586 Dassel, Schloßstraße, Di. 02.09.2025, 15:15 Uhr

Einbeck (mho)

Am Dienstagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Einbeck einen 38-jährigen Mann aus Dassel.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann möglicherweise unter der Wirkung von berauschenden Mitteln stehen könnte. Ein im Anschluss durchgeführter Urin-Test reagierte positiv auf die Wirkstoffe THC und Kokain.

Daher wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell