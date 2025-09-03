POL-NOM: Berauscht am Steuer
Einbeck (ots)
37586 Dassel, Schloßstraße, Di. 02.09.2025, 15:15 Uhr
Einbeck (mho)
Am Dienstagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Einbeck einen 38-jährigen Mann aus Dassel.
Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann möglicherweise unter der Wirkung von berauschenden Mitteln stehen könnte. Ein im Anschluss durchgeführter Urin-Test reagierte positiv auf die Wirkstoffe THC und Kokain.
Daher wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
