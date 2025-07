Polizei Köln

POL-K: 250707-6-K/BAB Dringender Zeugenaufruf - 69-jähriger Motorradfahrer verstirbt nach Unfall auf der A 3

Köln (ots)

In Folge eines Verkehrsunfalls vom 30. Juni auf der Bundesautobahn 3 bei Köln ist am vergangenen Freitag (4. Juli) ein aus dem Rhein-Kreis-Neuss stammender Motorradfahrer (69) verstorben. Der 69-Jährige war nach dem Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wo er nun seinen schweren Verletzungen erlag.

Die Polizei Köln sucht in diesen Zusammenhang dringend Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 69-Jährige gegen 19 Uhr mit seiner Honda auf der A 3 in Fahrtrichtung Oberhausen unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache im Autobahndreieck Heumar gegen eine Betonschutzwand prallte und auf die Fahrbahn stürzte.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Anhaltspunkte auf eine mögliche Fremdbeteiligung liegen bislang noch nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder unter der E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bn/al)

