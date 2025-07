Polizei Köln

POL-K: 250707-5-LEV Auseinandersetzung auf offener Straße eskaliert - Mann mit Stichverletzung im Krankenhaus - Kripo sucht Zeugen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren beteiligten Männern auf offener Straße am Freitagabend (4. Juli) in Opladen ist ein 29-jähriger Leverkusener schwerverletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn mit einer Stichverletzung im Oberkörper in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand aber nicht.

Laut den Ermittlern war der 29-Jährige gegen 18.50 Uhr gemeinsam mit seiner Freundin (31) auf der Lützenkirchener Straße aus Richtung Opladener Bahnhof kommend unterwegs. Dort soll das Paar auf Höhe des Gierener Wegs mit einer Personengruppe in Streit geraten sein. Die aggressiv auftretenden Männer sollen laut Zeugin ihren Begleiter mutmaßlich auch mit mehreren Messern attackiert haben. Anschließend soll die Gruppe in Richtung Quettingen weggelaufen sein. Während mindestens einer von ihnen in unbekannte Richtung flüchtete, stellten Einsatzkräfte zwei mutmaßlich an dem Angriff beteiligte Männer (22, 31) auf der Pommernstraße. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Einer der Tatverdächtigen soll etwa 19 Jahre alt gewesen sein und wird zudem als kräftig beschrieben. Er trug schwarze Kleidung und einen dunklen Dreitagebart. Das Kriminalkommissariat 11 hat eine Ermittlungsgruppe wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingesetzt. Die Hintergründe der Streitigkeit sind noch unklar. Die beiden Festgenommen wurden zwischenzeitlich wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu dem/den noch flüchtigen Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Tel.-Nr. 0221 229-0 zu melden oder sich per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell