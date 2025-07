POL-K: 250707-2-K/LEV Aktueller Zeugenaufruf nach Raub auf Waschanlage - detaillierte Personenbeschreibung liegt vor

Köln (ots) - Die Kriminalpolizei sucht nach einem Einbruch am Freitagmorgen (4. Juli) in der Kölner Altstadt nach zwei 30-40 Jahre alten Männern, die mehrere Brillen aus einem Optikergeschäft am Eigelstein entwendet haben sollen. Nach ersten Erkenntnissen hatte gegen 5 Uhr ein dunkelhaariger Mann mit einem unbekannten Gegenstand die Schaufensterscheibe des ...

