Polizei Köln

POL-K: 250704-5-K Einbruch in Brillengeschäft - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Die Kriminalpolizei sucht nach einem Einbruch am Freitagmorgen (4. Juli) in der Kölner Altstadt nach zwei 30-40 Jahre alten Männern, die mehrere Brillen aus einem Optikergeschäft am Eigelstein entwendet haben sollen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte gegen 5 Uhr ein dunkelhaariger Mann mit einem unbekannten Gegenstand die Schaufensterscheibe des Geschäftes eingeschlagen und die Alarmanlage ausgelöst. Daraufhin soll der etwa 1,80 Meter große und mit einer kurzen Hose bekleidete Mann in Richtung Dagobertstraße geflüchtet sein. Kurz darauf soll dann laut Zeugen ein zweiter Mann durch das beschädigte Fenster gegriffen und die Auslage eingesteckt haben. Anschließend entfernte er sich über die Straße "Im Stavenhof". Der Gesuchte soll einen auffällig langen sowie dichten schwarzen Bart getragen haben. Seine Körpergröße wird auf 1,75 Meter geschätzt.

Ob die beiden Männer gemeinsam gehandelt haben, prüft nun die Kriminalpolizei.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und/oder den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (bn/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell