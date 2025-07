Polizei Köln

POL-K: 250704-3-K/BAB Verkehrsunfall auf der A3 - Mann auf Seitenstreifen von Fahrzeug erfasst und schwer verletzt

Köln (ots)

Am Freitag (4. Juli) ist ein Lkw-Fahrer (47) auf der Bundesautobahn 3 kurz vor der Anschlussstelle Delbrück in Fahrtrichtung Frankfurt von einem Transporter (Fahrer: 35) erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gegen 13.15 Uhr auf dem Seitenstreifen aus bislang ungeklärter Ursache aus seinem Lkw ausgestiegen und befand sich zum Unfallzeitpunkt hinter der geöffneten Tür an der linken Vorderseite seines Gespanns.

Der auf dem rechten Fahrstreifen fahrende Transporter kollidierte mit der offenstehenden Tür und erfasste den 47-Jährigen. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell