POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in Ganderkesee-Almsloh

Delmenhorst (ots) - Ein aggressiver Fahrgast in einem Zug hat am Dienstag, 20. Mai 2025, gegen 16:40 Uhr, am Bahnhof in Bookholzberg eine Polizeibeamtin verletzt. Der 38-jährige Mann, zurzeit ohne festen Wohnsitz, befand sich in einem Zug auf der Fahrt von Bremen nach Oldenburg. Hier wählte er einen bereits durch andere Fahrgäste belegten Sitzplatz, zwischen die er ...

