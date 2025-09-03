POL-NOM: Lagerraum gewaltsam geöffnet
Northeim (ots)
Dienstag, 02.09.2025, 18:00 Uhr bis 07:00 Uhr Katlenburg-Lindau, Herzberger Straße
KATLENBURG-LINDAU(da) - Bislang unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zu Heute gewaltsam eine Tür zu einer Lagerhalle in der Herzberger Straße geöffnet. Ein Entwendungsschaden wurde nicht bekannt, eventuell wurden der oder die Täter auch gestört. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf 150EUR. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05551-9148-0 bei der Polizei zu melden.
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell