Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Lagerraum gewaltsam geöffnet

Northeim (ots)

Dienstag, 02.09.2025, 18:00 Uhr bis 07:00 Uhr Katlenburg-Lindau, Herzberger Straße

KATLENBURG-LINDAU(da) - Bislang unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zu Heute gewaltsam eine Tür zu einer Lagerhalle in der Herzberger Straße geöffnet. Ein Entwendungsschaden wurde nicht bekannt, eventuell wurden der oder die Täter auch gestört. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf 150EUR. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05551-9148-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

