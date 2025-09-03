PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit Kokain am Steuer

Northeim (ots)

Dienstag, 02.098.2025, gegen 16:10 Uhr

Northeim, Am Mühlenanger

NORTHEIM(da) - Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüften Beamte der PI Northeim am gestrigen Nachmittag gegen 16:10 Uhr in der Straße am Mühlenanger einen 26-jährigen Autofahrer. Bei dem Northeimer wurden neurologische Auffälligkeiten festgestellt, er räumte anschließend den Konsum von Cannabis und Kokain ein. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 13:47

    POL-NOM: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht zw. Rittierode und Olxheim

    Bad Gandersheim (ots) - Am Samstag, d. 30.08.2025, gegen 22:20 Uhr, kam es auf der K649 zwischen Rittierode und Olxheim zu einem augenscheinlich alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Der/die Fahrzeugführer/in des PKW OPEL Corsa kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kam im angrenzenden Ackerland auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Bei der ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 13:43

    POL-NOM: Lagerraum gewaltsam geöffnet

    Northeim (ots) - Dienstag, 02.09.2025, 18:00 Uhr bis 07:00 Uhr Katlenburg-Lindau, Herzberger Straße KATLENBURG-LINDAU(da) - Bislang unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zu Heute gewaltsam eine Tür zu einer Lagerhalle in der Herzberger Straße geöffnet. Ein Entwendungsschaden wurde nicht bekannt, eventuell wurden der oder die Täter auch gestört. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf 150EUR. Zeugen, die ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 08:09

    POL-NOM: Berauscht am Steuer

    Einbeck (ots) - 37586 Dassel, Schloßstraße, Di. 02.09.2025, 15:15 Uhr Einbeck (mho) Am Dienstagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Einbeck einen 38-jährigen Mann aus Dassel. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann möglicherweise unter der Wirkung von berauschenden Mitteln stehen könnte. Ein im Anschluss durchgeführter Urin-Test reagierte positiv auf die Wirkstoffe THC und Kokain. Daher wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren