POL-NOM: Mit Kokain am Steuer

Einbeck (ots) - 37586 Dassel, Schloßstraße, Di. 02.09.2025, 15:15 Uhr Einbeck (mho) Am Dienstagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Einbeck einen 38-jährigen Mann aus Dassel. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann möglicherweise unter der Wirkung von berauschenden Mitteln stehen könnte. Ein im Anschluss durchgeführter Urin-Test reagierte positiv auf die Wirkstoffe THC und Kokain. Daher wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die ...

mehr