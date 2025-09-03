POL-NOM: Mit Kokain am Steuer
Northeim (ots)
Dienstag, 02.098.2025, gegen 16:10 Uhr
Northeim, Am Mühlenanger
NORTHEIM(da) - Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüften Beamte der PI Northeim am gestrigen Nachmittag gegen 16:10 Uhr in der Straße am Mühlenanger einen 26-jährigen Autofahrer. Bei dem Northeimer wurden neurologische Auffälligkeiten festgestellt, er räumte anschließend den Konsum von Cannabis und Kokain ein. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.
