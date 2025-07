Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Mit Glas-Wasser-Trick Seniorin bestohlen

Opfer eines Diebes wurde am Dienstag ein Rentnerin in Göppingen. Die wusste sich zu helfen und konnte sich ihr Geld wieder zurückholen.

Ulm (ots)

Am Vormittag hatte es an der Haustür der Seniorin in Bartenbach geklingelt. Dort stand ein Mann. Der hielt einen Zettel in der Hand. Ohne diesen überhaupt zu lesen, gab die Frau dem Unbekannten ein paar Euro. Dann bat der aus Osteuropa stammende Mann um ein Glas Wasser. Hilfsbereit bat die Seniorin den Mann ins Haus und holte dem Unbekannten, worum sie gebeten wurde. Zwischenzeitlich kam eine Nachbarin hinzu. Deshalb verließ der Mann fluchtartig das Haus, ohne einen Schluck aus dem Glas zu nehmen. Das kam der Seniorin merkwürdig vor und schaute in ihren Geldbeutel. Dabei konnte sie das Fehlen von 20 Euro feststellen. In einem kurzen unbeaufsichtigten Moment griff wohl der Unbekannte ins Portemonnaie und trat dann die Flucht an. Ihre ausgenutzte Hilfsbereitschaft wollte die Rentnerin nicht auf sich sitzen lassen. Deshalb nahm sie zusammen mit der Nachbarin die Verfolgung auf. Mit ihrem Auto fuhr sie durch die Straßen. In der Lerchenberger Straße trafen sie auf den mutmaßlichen Trickdieb. Der war mit einer weiblichen Person zu Fuß unterwegs und die beiden gingen von Haus zu Haus. Auf den Diebstahl angesprochen gab die Begleiterin des Trickdiebes die 20 Euro wieder an die Seniorin heraus. Später erstattete die Rentnerin Anzeige bei der Polizei. Die sucht jetzt den Unbekannten mit osteuropäischen Aussehen, der schlank und etwa 1,70 m groß sei. Er hatte dunkle kurze Haare und war mit einem schwarzen T-Shirt und einer grau-schwarzen Jogginghose gekleidet. Seine Begleiterin hatte dunkle lange Haare zum Zopf gebunden. Die Frau trug ein dunkles T-Shirt und eine weiss-schwarze Leggins. Die Göppinger Polizei (Tel. 07161/632360) ermittelt und rät:

Unbekannte nur vor der verschlossenen Tür stehen zu lassen. Der Versuch, Wasser, Essen oder Papier und Stift zu erbetteln sei oft nur ein Vorwand, um in einem geeigneten Moment ins Haus zu schleichen und die Wertsachen zu stehlen.

++++1323243

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell