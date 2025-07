Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Scheiben beschädigt

Am Wochenende verursachten Vandalen an einer Schule in Geislingen Sachschäden.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag, 14.30 Uhr und Montag, 8 Uhr waren Vandalen in der Auchweide unterwegs. An einer Schule warfen die Unbekannten mit einem Stein die Scheibe an einer Tür ein. Dadurch entstand ein Riss an der Doppelglasscheibe. Einen weiteren Schaden verursachten sie, indem sie mit einem Stein ein Fenster im ersten Obergeschoss einwarfen. Die Polizei Geislingen nahm die Ermittlungen auf. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

