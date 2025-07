Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Diesel und Ketten gestohlen

Am Wochenende machten Diebe Beute in Dornstadt.

Ulm (ots)

Der Laster stand über das Wochenende in der Straße "Am Gehöft". Während dieser Zeit zapften Unbekannte etwa 300 Liter Dieselkraftstoff ab. Weiterhin befanden sich auf dem Lkw acht Ketten zum Verzurren der Ladung. Die stahlen die Diebe ebenfalls. Wer für die Tat in Betracht kommt, ist nicht bekannt. Der Polizeiposten Dornstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob der Diebstahl mit einem ähnlichen Fall aus Ulm-Lehr vom Wochenende steht.

+++++++ 1313854 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell