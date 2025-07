Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Nicht mehr fahrtauglich

In Schlangenlinien fuhr ein Autofahrer am Montag auf der B10.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten den auffällig fahrenden Peugeot gegen 8.20 Uhr auf Höhe Eislingen in Richtung Ulm. Laut den Zeugen fuhr das Auto in Schlangenlinien und wechselte mehrfach gefährlich zwischen den Fahrspuren. Sie wählten den Notruf und fuhren dem Auto hinterher. Die Polizei stoppte das Fahrzeug dann in Kuchen. Am Steuer saß ein 36-Jähriger. Der gab gegenüber der Polizei an, dass er aufgrund einer Erkrankung starke Medikamente nehmen müsse. Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann auch keinen Führerschein mehr hat. Eine Blutprobe soll nun klären, unter welcher medikamentöser Beeinflussung der 36-Jährige stand.

