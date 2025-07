Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Am Montag kam ein 22-Jähriger nach einem Arbeitsunfall bei Göppingen mit dem Hubschrauber in eine Klinik.

Ulm (ots)

Kurz vor 8 Uhr kam es bei einer Firma in der Kuhnbergstraße in Eschenbach zum Arbeitsunfall. Den ersten Erkenntnissen zufolge war ein Arbeiter an eine Arbeitsmaschine tätig. Aus ungeklärter Ursache stürzte er und rammte sich eine Metallstange in den Oberkörper. Die vertikale Metallstange war auf einer am Boden verlaufenden Metallschiene angebracht, die zur Führung von Werkstücken dient. Nach einer Versorgung durch einen Notarzt brachten ihn die Rettungskräfte mit dem Hubschrauber in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht. Die Abteilung für Gewerbe- und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm nahm die Ermittlungen auf. Nach einer ersten Überprüfung wurden keine arbeitsschutzrechtlichen Mängel festgestellt.

++++1314931

