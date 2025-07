Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL/NU) Ulm/Neu-Ulm - Zweiter Ausbrecher wieder in Haft

Am Montag nahm die Polizei Ulm einen 34-Jährigen in Neu-Ulm fest.

Am Sonntag, dem 6.6.2025 gegen 23 Uhr, flüchteten zwei Männern im Alter von 24 und 34 Jahren aus der Justizvollzugsanstalt Ulm. Bereits am Folgetag nahm die Polizei den 24-Jährigen im Alb-Donau-Kreis wieder fest.

Durch Fahndungsmaßnahmen ergaben sich nun Hinweise zum Aufenthaltsort des zweiten Ausbrechers. Am Montag, 07.07.2025 gegen 11 Uhr, nahmen die Ermittler den 34-Jährigen in Neu-Ulm fest. Anschließend wurde er in die Justizvollzugsanstalt Ulm eingeliefert.

