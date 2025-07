Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei

Auseinandersetzung nach Gottesdienst

Am Sonntag erlitt ein 84-Jähriger in Langenau leichte Verletzungen.

Am Sonntag soll ein 75-Jähriger mit zwei weiteren Personen eine unangemeldete Versammlung mit Bezug zum Nahost-Konflikt vor der Kirche in Langenau durchgeführt haben. Gegen 11.20 Uhr verließen die Besucher nach dem Gottesdienst die Kirche. Dabei soll es zu Handgreiflichkeiten und Beleidigungen gekommen sein. Die Polizei nahm die Ermittlungen vor Ort auf. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll der 75-Jährige einen 84-Jährigen zu Boden gestoßen haben. Daraufhin ging wohl ein 62-Jähriger den 75-Jährigen körperlich an, wodurch auch dieser zu Boden stürzte. Dann soll der 62-Jährige den am Boden liegenden 75-Jährigen getreten haben. Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzungen ermittelt die Polizei gegen die Beteiligten, gegen den 75-Jährigen auch wegen Beleidigung und übler Nachrede, weil er vor den Kirchenbesuchern den Pfarrer verunglimpft haben soll.

Staatsanwaltschaft Ulm, Michael Bischofberger, Tel. 0731/189-1441

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

