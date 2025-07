Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Auto taucht wieder auf

Nach einer Diebstahlsanzeige am vergangenen Freitag ermittelte die Polizei aus Biberach.

Noch am selben Tag konnte der Pkw in unmittelbarer Tatortnähe mit Beschädigungen wieder aufgefunden werden.

Wie am Freitag berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6070251 ) wurde der Audi von dem Eigentümer als gestohlen gemeldet. Nun wurde bekannt, dass der Pkw einer Joggerin am Freitag in den Vormittagsstunden aufgefallen war. Die Frau verständigte am Nachmittag den Besitzer und der wiederum die Polizei. Das Auto stand in der Weilerstraße, im Innenraum waren zahlreiche Beschädigungen vorhanden. Die Polizei hat Spuren gesichert. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 6.000 Euro.

