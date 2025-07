Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei NACHTRAG

PKW erfasst Kinder auf Gehweg

Ulm (ots)

Wie bereits berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6033280 ermittelt die Verkehrspolizei Mühlhausen wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den 67-Jährigen. Es bestand der Verdacht, dass der Opel-Fahrer unter dem Einfluss von Medikamenten stand und daher nicht in der Lage war, sein Fahrzeug richtig zu führen. Durch die Staatsanwaltschaft Ulm wurde eine Blutentnahme angeordnet. In der Blutprobe wurde ein Wirkstoff eines Medikaments im Blut festgestellt, welcher Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit haben kann. Ob die Medikamenteneinnahme aber vorliegend die Ursache für den Unfall war, ist bislang nicht bestätigt. Insoweit sind weitere Untersuchungen erforderlich. Die Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm dauern weiter an.

Zum Gesundheitszustand der Kinder liegen keine neuen Erkenntnisse vor.

++++0923300

Staatsanwaltschaft Ulm, Michael Bischofberger, Tel. 0731/189-1441 Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

