POL-UL: (ES) Kirchheim/A8 - Stützrad vom Anhänger verloren

Zu einem Unfall kam es am Sonntag auf der A8 bei Kirchheim.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr fuhr der 70-Jährige mit seinem Anhängergespann auf der A8 in Richtung München. Etwa 100 Meter vor der Anschlussstelle Kirchheim/Teck Ost löste sich unbemerkt das Stützrad vom Anhänger und blieb auf der Autobahn liegen. Kurz darauf fuhr ein 32-jähriger Mercedes Fahrer über das Stützrad und beschädigte sich sein Auto. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der 70-Jährige bemerkte das fehlende Fahrzeugteil erst an seinem Zielort in Österreich. Er informierte unverzüglich die Polizei. So konnte das Stützrad dann auch dem 70-Jährigen zugeordnet werden.

