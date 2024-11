Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Kind und Pkw auf Fußgängerüberweg - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Erst nachträglich wurde der Polizei ein Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem Pkw in der Schopfheimer Straße in Brombach mitgeteilt. Ein 12-jähriger Junge habe am Donnerstag, 21.11.2024, gegen 17.40 Uhr, in der Schopfheimer Straße, in Höhe eines Lebensmitteldiscounters, den Fußgängerüberweg überquert und sei dabei von einem Pkw angefahren worden, welcher die Straße aus Fahrtrichtung Steinen kommend in Richtung Lörrach befahren habe. Der Junge sei gestürzt und verletzte sich leicht. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Jungen sei die Fahrerin des Pkw davongefahren. Der Junge ging nach Hause und informierte seine Mutter, welche dann der Polizei den Unfall mitteilte.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten und sachdienliche Hinweise zu der Pkw-Fahrerin gebe können. Die Fahrerin soll kurze, schwarze Locken haben. Sie fuhr einen Pkw der Marke Nissan.

