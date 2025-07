Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Traktor brennt aus

Schaden entstand am Samstag bei einem Brand bei Schemmerhofen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtete, bearbeitete ein 39-Jähriger gegen 20.45 Uhr ein Feld am Ortsrand von Schemmerberg. Danach fuhr die landwirtschaftliche Zugmaschine samt Anhänger auf einem Feldweg weiter. Das Gespann war auf dem Weg zur Scheune, um dort die Fahrzeuge unterzustellen. Als der Fahrer in der Scheune vom geparkten Traktor stieg, bemerkte der 39-Jährige Brandgeruch. Er schaute nach und sah am Unterboden Flammen. Blitzschnell reagierte der 39-Jährige und fuhr mit dem brennenden Traktor nach draußen vor die Scheune. Dort brannte der KLOECKNER-H-DEUTZ vollständig aus. Die Feuerwehren aus Schemmerhofen und Schemmerberg waren mit rund 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Sie löschten die Flammen, konnten einen Totalschaden jedoch nicht verhindern. Die Höhe des Schadens am Traktor ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt jetzt, was zu dem Brand geführt hat. Möglichweise hat sich Stroh, dass am Unterboden hängen blieb, an den heißen Motorteilen entzündet.

++++1305222

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell