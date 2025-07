Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Unfall zwischen zwei Radlern

Am Sonntagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in Ebersbach an der Fils.

Ulm (ots)

Der 15-Jährige befuhr gegen 19.20 Uhr die Unterführung in der Leintelstraße. Eine bislang unbekannte Radlerin kam ihm entgegen. Zwischen den beiden Fahrradfahrern kam es in der Unterführung zu einem Unfall. Beide Radler stürzten. Der 15-Jährige fiel in das Gebüsch neben der Straße und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er trug keinen Helm. An seinem Rockrider entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Seine Unfallgegnerin stand nach dem Unfall auf und fuhr weiter. Die Polizei suchte nach dem Mädchen. Die Fahndung verlief negativ. Diese wurde als etwa 15-Jahre und südländisches Aussehen beschrieben. Wer Hinweise zum Unfall geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Uhingen unter der 07161/93810 zu melden.

