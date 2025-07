Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Drogenfund nach Küchenbrand

Am Samstag rückten Einsatzkräfte in Ehingen zu einem Küchenbrand aus.

Ulm (ots)

Gegen 23.15 Uhr hatte ein Bewohner in einem Mehrfamilienhaus in der Allensteiner Straße einen Topf auf dem Herd vergessen. Dadurch kam es zur Rauchentwicklung und die Rauchmelder lösten aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlief der Bewohner, mutmaßlich alkoholisiert und unter Drogen stehend, auf dem Stuhl am Küchentisch. Da er sich weigerte, die verrauchte Wohnung zu verlassen, musste er durch die Polizei unter Zwang in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr löschte den Topf und lüftete die Wohnung. Dabei fanden die Einsatzkräfte zwölf Marihuanapflanzen mit einer Größe von 40 bis 130 cm. Die Polizei Ehingen beschlagnahmte die Pflanzen. Nach einer medizinischen Untersuchung durch Rettungskräfte konnte der 49-Jährige wieder zurück in seine weiterhin bewohnbare Wohnung. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz.

